Steven Zhang accelera per il nuovo main sponsor, presto in Cina. Corsa a due tra Hisense ed Evergrande: 30 milioni nelle casse nerazzurre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) presto Steven Zhang tornerà in Cina per scegliere il nuovo main sponsor dell'Inter Ci siamo. All'Inter sta per finire un'epoca: quella targata Pirelli. L'attuale contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non verrà rinnovato e così il club nerazzurro è pronto a scegliere un nuovo main sponsor e a sceglierlo sarà direttamente il presidente Steven Zhang che nei prossimi giorni tornerà in Cina. "Se la strada porterà al successo immediato, lo dirà il campo. E l'equazione tra esigenze finanziare e sportive non è sempre lineare e automatica. Zhang ...

