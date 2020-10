Speranza: "Contagi significativi, non ne siamo fuori" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Non ne siamo fuori, come vedete ancora il Contagio è significativo e richiede a ciascuno di noi la massima cautela". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato all'incontro organizzato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi per la Giornata nazionale della psicologia 2020. "Sono stati mesi davvero difficili per il Paese - ha detto Speranza - difficili per i nostri cittadini, ciascuno è stato segnato da un'esperienza senza precedenti. Io penso che dobbiamo trarre lezioni dai mesi difficili che abbiamo affrontato". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - "Non ne, come vedete ancora ilo è significativo e richiede a ciascuno di noi la massima cautela". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in un videomessaggio inviato all'incontro organizzato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi per la Giornata nazionale della psicologia 2020. "Sono stati mesi davvero difficili per il Paese - ha detto- difficili per i nostri cittadini, ciascuno è stato segnato da un'esperienza senza precedenti. Io penso che dobbiamo trarre lezioni dai mesi difficili che abbiamo affrontato".

TV7Benevento : Speranza: 'Contagi significativi, non ne siamo fuori'... - Adnkronos : #Speranza: 'Contagi significativi, non ne siamo fuori' - Ros36292999 : RT @sruotolo1: #Covid_19 #senato @robersperanza parla il ministro #speranza in #senato. La fase sta cambiando. In peggio. I contagi riguar… - marco70137529 : @GiovanniTwit1 @AleFiorili @12LukyNumber @BarillariDav Riflettiamo sul fatto che i 36k erano di età media 80 anni c… - MaurChiur : #Mancini IL CALCIO È UN DIRITTO COME LA SCUOLA. Ecco quando un padre dice una scemenza del genere da ultratifosa at… -