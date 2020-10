Serie C, big match Ternana-Palermo finisce 0-0. I risultati delle partite delle 15 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il big match Ternana-Palermo del terzo turno della Serie C Girone C si è chiuso a reti bianche. Al Liberati incontro combattuto e vibrante con entrambe le formazioni andate vicinissime al gol. Solo la poca precisione delle punte e le parate dei portieri hanno evitato a umbri e siciliani di capitolare. Come previsto alla vigilia le due squadre si sono affrontate a viso aperto creando tanto in fase offensiva. Buone giocate individuali dei 22 in campo ma anche buona la linea a tre dei rosanero che hanno mantenuto imbattuta la porta di Pelagotti. Nella ripresa ancora match aperto con buon ritmo ma solo gol sfiorati. Pareggio giusto al Liberati che frena la squadra di Lucarelli visto che il Palermo è ancora un cantiere aperto e inoltre ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il bigdel terzo turno dellaC Girone C si è chiuso a reti bianche. Al Liberati incontro combattuto e vibrante con entrambe le formazioni andate vicinissime al gol. Solo la poca precisionepunte e le parate dei portieri hanno evitato a umbri e siciliani di capitolare. Come previsto alla vigilia le due squadre si sono affrontate a viso aperto creando tanto in fase offensiva. Buone giocate individuali dei 22 in campo ma anche buona la linea a tre dei rosanero che hanno mantenuto imbattuta la porta di Pelagotti. Nella ripresa ancoraaperto con buon ritmo ma solo gol sfiorati. Pareggio giusto al Liberati che frena la squadra di Lucarelli visto che ilè ancora un cantiere aperto e inoltre ...

Serie A, chi ha fatto il migliore calciomercato?

Il calciomercato è andato in archivio. Ecco l'analisi sulle mosse delle squadre del campionato di Serie A, tanti i movimenti conclusi ...

