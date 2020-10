Realme 7 | 7 Pro | scheda tecnica | prezzi e uscita

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Con l’evento “The Faster Revolution”,ha reso ufficiali i nuovi smartphone in Italia. Ecco ladel7. Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming diin cui ha ufficializzato per l’Italia la serie 7, con il7 e 7 Pro. Questi nuovi smartphone usano dei componenti di top gamma, come i sensori Sony per le fotocamere e CPU Snapdragon, racchiusi in una scocca di costruzione ottima con un prezzo basso, così che chiunque possa permetterselo.7: caratteristiche ePartendo dal design, sulla scocca in vetro abbiamo il riquadro verticale del comparto fotografico con ben 4 lenti diverse. Presente un ...