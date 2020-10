Nicolas Maupas di Mare Fuori | «Liberiamoci dal bullismo»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra i corridoi dell’Istituto di Pena Minorile di Mare Fuori il giovane Filippo, detto «Chiattillo», si è preso tanti di quegli schiaffoni e scappellotti che la prima domanda a Nicolas Maupas, l’attore che ne presta il volto, non poteva che essere se fossero tutti veri, sonori e croccanti come sembrano in tv. «Abbiamo studiato con gli stunt per non farci male. Certo, qualche schiaffetto vero magari è anche scappato, ma era tutto sotto controllo. Anche perché bisogna saperlo ricevere uno schiaffo» racconta Nicolas dalla sua Milano, città dove è nato 21 anni fa e che spera di lasciare presto per trasferirsi a Roma. Studente del terzo anno dell’Accademia, legatissimo alla famiglia – il papà è francese e la mamma è italiana -, Maupas esordisce per il grande pubblico su Raidue proprio grazie a Mare Fuori e a Filippo, un personaggio che porta con sé il dolore per la scomparsa di un amico e la speranza, sempre più lontana, che qualcosa nel suo futuro possa cambiare.