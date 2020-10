Multe e sussidi, ecco la ricetta dei giallorossi che trasforma i cittadini in sudditi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'unico vantaggio di questo periodo maledetto è che ha costretto qualcuno, pochi purtroppo, a riflettere sui grandi temi che da sempre influenzano la convivenza tra gli uomini e i loro tentativi di governarla. L'occidente è convinto che la democrazia sia lo stadio finale del processo evolutivo, o come era di moda negli anni 90, la fine della storia. Ma è una illusione, purtroppo o per fortuna la storia non finisce, anzi il più delle volte si ripete, modificando solo i protagonisti, attori interpreti ognuno della propria epoca. La democrazia ha un grande peccato originale; essendo governo del popolo, non può che eleggere a sua rappresentanza mediocri, che hanno sostituito il diritto di sangue delle antiche monarchie con regole bizantine finalizzate a tutelare oligarchie che si spartiscono il potere. Non è un inno alla dittatura ovviamente, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'unico vantaggio di questo periodo maledetto è che ha costretto qualcuno, pochi purtroppo, a riflettere sui grandi temi che da sempre influenzano la convivenza tra gli uomini e i loro tentativi di governarla. L'occidente è convinto che la democrazia sia lo stadio finale del processo evolutivo, o come era di moda negli anni 90, la fine della storia. Ma è una illusione, purtroppo o per fortuna la storia non finisce, anzi il più delle volte si ripete, modificando solo i protagonisti, attori interpreti ognuno della propria epoca. La democrazia ha un grande peccato originale; essendo governo del popolo, non può che eleggere a sua rappresentanza mediocri, che hanno sostituito il diritto di sangue delle antiche monarchie con regole bizantine finalizzate a tutelare oligarchie che si spartiscono il potere. Non è un inno alla dittatura ovviamente, ...

