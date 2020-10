Maltempo, agricoltura e sicurezza a rischio con aumento eventi meteo avversi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – In questo inizio di autunno 2020 gli eventi metereologici avversi sono più che raddoppiati (+119%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ben 160 nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola. L’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti, su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd), ricordando che queste condizioni meteo avverse avvengono in un momento critico, con la vendemmia in pieno svolgimento e la raccolta di mele, pere, olive e riso che stanno iniziando. Proprio in queste ore – ricorda Coldiretti – è in arrivo una nuova ondata di Maltempo, specialmente nel sud Italia. “Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – In questo inizio di autunno 2020 glimetereologicisono più che raddoppiati (+119%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ben 160 nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola. L’allarme è stato lanciato dalla Coldiretti, su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd), ricordando che queste condizioniavverse avvengono in un momento critico, con la vendemmia in pieno svolgimento e la raccolta di mele, pere, olive e riso che stanno iniziando. Proprio in queste ore – ricorda Coldiretti – è in arrivo una nuova ondata di, specialmente nel sud Italia. “Siamo di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla ...

