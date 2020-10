Lotta a discriminazione e violenza di genere, un Odg in Città Metropolitana. Grippo: “Impegno concreto contro l’omotransfobia” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un ordine del giorno della Città Metropolitana di Torino per chiedere al Parlamento l’approvazione della proposta di legge che prevede misure più mirate per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere e all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Lo annuncia Maria Grazia Grippo, consigliera del gruppo Città di Città e presidente della Commissione Diritti sociali e Parità che spiega come si tratti di un “documento di sostegno alla legge contro l’omotransfobia, più ricco rispetto alla proposta nazionale della rete delle pubbliche amministrazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni, con cui la Città ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un ordine del giorno della Cittàdi Torino per chiedere al Parlamento l’approvazione della proposta di legge che prevede misure più mirate per la prevenzione e il contrasto dellae dellaper motivi legati al sesso, ale all’orientamento sessuale e all’identità di. Lo annuncia Maria Grazia, consigliera del gruppo Città di Città e presidente della Commissione Diritti sociali e Parità che spiega come si tratti di un “documento di sostegno alla leggel’omotransfobia, più ricco rispetto alla proposta nazionale della rete delle pubbliche amministrazioni impegnate nel contrasto alle discriminazioni, con cui la Città ...

Un ordine del giorno della Città Metropolitana di Torino per chiedere al Parlamento l'approvazione della proposta di legge che prevede misure più ...

Un ordine del giorno della Città Metropolitana di Torino per chiedere al Parlamento l'approvazione della proposta di legge che prevede misure più ...