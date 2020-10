Jonathan Galindo, tanto rumore per nulla? La storia dello spaventoso gioco mortale: un ‘collage’ per creare clamore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Negli ultimi giorni si parla tanto dello spaventoso ‘gioco mortale’ di Jonathan Galindo, il Pippo umano che spinge i giovanissimi, tramite i social, a ‘superare’ dei livelli davvero tremendi. Pochi giorni fa, a Napoli, un ragazzino di 11 si è tolto la vita e sembra proprio che sia stato spinto al gesto estremo da questa nuova challenge. Sperando che le autorità riescano a fare presto chiarezza sull’accaduto, bisogna però un attimo soffermarsi sul boom mediatico che si è creato attorno a Jonathan Galindo. Il Pippo umano ‘nasce’ nel 2012-2013 e tre anni fa, col nome di Dusky Man, un personaggio creato da Samuel Catnipnik, un produttore di effetti speciali ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Negli ultimi giorni si parla’ di, il Pippo umano che spinge i giovanissimi, tramite i social, a ‘superare’ dei livelli davvero tremendi. Pochi giorni fa, a Napoli, un ragazzino di 11 si è tolto la vita e sembra proprio che sia stato spinto al gesto estremo da questa nuova challenge. Sperando che le autorità riescano a fare presto chiarezza sull’accaduto, bisogna però un attimo soffermarsi sul boom mediatico che si è creato attorno a. Il Pippo umano ‘nasce’ nel 2012-2013 e tre anni fa, col nome di Dusky Man, un personaggio creato da Samuel Catnipnik, un produttore di effetti speciali ...

