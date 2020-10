Inter Juventus | Marelli | “Normale non ci sia il file audio”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lucavenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del famosodel 2018, rimasto alla storia per il fallo Pjanic-Rafinha. Il servizio mandato in onda ieri dalle “Iene” ha sollevato nuovamente il caso, soprattutto grazie alle dichiarazioni del procuratore Pecoraro. L’ex arbitro, però, ha voluto parlare della procedura che si segue in sala Var.: le parole diLa partita viene registrata tutta, è ovvio. Non è possibile capire quando ci sarà un caso Var. Il colloquio Var-arbitro non è continuo. Il Varviene solo quando puòvenire, non sulle ammonizioni. In quella circostanza non c’è stato ...