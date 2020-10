Inchiesta Consip, chiude le indagini: Tiziano Renzi e Verdini rischiano il processo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inchiesta Consip, chiuse le indagini sul filone Tiziano Renzi. Il padre dell’ex premier rischia il processo. ROMA – Inchiesta Consip, chiuse nuove indagini sul filone Tiziano Renzi. Dopo aver accolto solo in parte la richiesta di archiviazione della Procura di Roma, il giudice delle indagini preliminari ha disposto ulteriori verifiche sulla vicenda che vede coinvolto anche il padre dell’ex premier. Approfondimenti che si sono conclusi nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020. Tiziano Renzi ora rischia il processo per traffico di influenze illecite e turbative d’asta. Quest’ultima accusa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020), chiuse lesul filone. Il padre dell’ex premier rischia il. ROMA –, chiuse nuovesul filone. Dopo aver accolto solo in parte la richiesta di archiviazione della Procura di Roma, il giudice dellepreliminari ha disposto ulteriori verifiche sulla vicenda che vede coinvolto anche il padre dell’ex premier. Approfondimenti che si sono conclusi nella giornata di mercoledì 7 ottobre 2020.ora rischia ilper traffico di influenze illecite e turbative d’asta. Quest’ultima accusa ...

