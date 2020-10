Il tramonto della Lega e di Salvini

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Antonello Laiso. Le recentissime consultazioni amministrative hanno accentuato quel trend già certificato dalle elezioni regionali laddove larispetto alle europee del 2019 ottiene a malapena la metà di quel fatidico 40 per cento dei consensi elettorali! Un trend in costante calo non solo al Nord, ma anche in quel Sud cosi tanto difficile …

Twittytwitty17 : RT @AstroPratica: Questa sera, dopo il tramonto, Transito della Stazione Spaziale #ISS visibile dall'#Italia! Dalle 19:36 alle 19:43, da WN… - mstk_on : RT @AstroPratica: Questa sera, dopo il tramonto, Transito della Stazione Spaziale #ISS visibile dall'#Italia! Dalle 19:36 alle 19:43, da WN… - AstroPratica : Questa sera, dopo il tramonto, Transito della Stazione Spaziale #ISS visibile dall'#Italia! Dalle 19:36 alle 19:43,… - a_iervolino : @ElisabettaGall7 @BarillariDav Brava. I miracolati della politica italiana. Ma il tramonto è vicino. Devono spa-ri-… - LBolzonello : #evento #gratuito #online frutto della collaborazione tra le rassegne Il Rumore del Lutto di Parma e Riflessi al tr… -

Ultime Notizie dalla rete : tramonto della

Livesicilia.it

Fermiamo l’auto al bordo della strada non per osservare un tramonto straordinario ma per condividere un tramonto straordinario. Nel giro di poco è risultato chiaro che l’urgenza di condividere non si ...Il tramonto sullo sfondo, il porto di Trani e la danza elegante di un delfino. Sembrano gli elementi perfetti per un quadro, invece è quello che è stato immortalato ieri pomeriggio, al ...