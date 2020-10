Il Nobel per la Chimica 2020 a Emanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per le scoperte sul genoma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premio Nobel per la Chimica 2020 è stato assegnato alla biomichima Emanuelle Charpentier e alla Chimica Jennifer A. Doudna «per lo sviluppo di un metodo per l’editing del genoma», noto anche come la tecnica del «copia e incolla» del Dna che ha permesso lo sviluppo di terapie prima impossibili. Charpentier, 52 anni, ha completato gli studi all’Istituto Pasteur e oggi dirige l’unità per le scienze dei patogeni all’Istituto Max Planck di Berlino. Doudna, 56 anni, dopo Harvard si è trasferita all’Università della California a Berkeley. October 7, 2020 Leggi anche: Il Nobel per la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il premioper laè stato assegnato alla biomichimae allaA.«per lo sviluppo di un metodo per l’editing del», noto anche come la tecnica del «copia e incolla» del Dna che ha permesso lo sviluppo di terapie prima impossibili., 52 anni, ha completato gli studi all’Istituto Pasteur e oggi dirige l’unità per le scienze dei patogeni all’Istituto Max Planck di Berlino., 56 anni, dopo Harvard si è trasferita all’Università della California a Berkeley. October 7,Leggi anche: Ilper la ...

