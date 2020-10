Il Dpcm slitta | ma l’obbligo delle mascherine all’aperto no Quando e dove si devono portare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Getty Images) L’arrivo del nuovofirmato da Giuseppe Conte con le nuove restrizioniquasi certamente, forse di una settimana. Nel frattempo, però, dovrebbe partire da domani, giovedì, l’obbligo di indossare leanche all’aperto. Leggi anche › Covid-19, in valutazione la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio e un Telethon per l’app Immuni Le novità È questa la novità principale del decreto che sarà firmato oggi dal presidente. L’aumento dei contagi da coronavirus sembra non fermarsi, il governo è preoccupato e decide che d’ora in poi anche negli spazi esterni sarà vietato stare senza protezione di naso ...