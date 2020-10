Giulia De Lellis, in clinica per dei controlli: problemi di salute? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giulia De Lellis ha pubblicato sui social una strana stories in cui ha rivelato ai suoi follower di trovarsi in una clinica per dei controlli. Giulia De Lellis (fonte Instagram @GiuliadeLellis103)L’influencer, in questi ultimi tempi, è un pò fuori dalle dinamiche dello showbusiness. Dopo la sua apparizione alla Mostra del cinema di Venezia, in cui ha sfilato sul red carpet da sola e mostrando a tutti la sua acne, la ragazza è tornata alla sua vita di sempre. Pare che ormai la storia con Damante che aveva fatto sognare i loro follower sia definitivamente archiviata, anche se i due sono rimasti buoni amici condividendo anche un cane. Nel frattempo l’influencer si è lanciata in nuove sfide ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Deha pubblicato sui social una strana stories in cui ha rivelato ai suoi follower di trovarsi in unaper deiDe(fonte Instagram @de103)L’influencer, in questi ultimi tempi, è un pò fuori dalle dinamiche dello showbusiness. Dopo la sua apparizione alla Mostra del cinema di Venezia, in cui ha sfilato sul red carpet da sola e mostrando a tutti la sua acne, la ragazza è tornata alla sua vita di sempre. Pare che ormai la storia con Damante che aveva fatto sognare i loro follower sia definitivamente archiviata, anche se i due sono rimasti buoni amici condividendo anche un cane. Nel frattempo l’influencer si è lanciata in nuove sfide ...

