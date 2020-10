Fratellini di 2 e 5 anni positivi alla cocaina | ecco cosa si è scoperto sulla famiglia

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’assurda vicenda ha visto coinvolti due innocenti bambini, colpevoli soltanto di essere stati in casa del padre, consumatore occasionale di. Notizia certificata e riportata da La Nazione. La vicenda racconta una storia assolutamente impensabile. I bambini di 2 e 5, di una donna, in fase di separazione con quello che di fatto era ormai il suo ex marito, continuavano ad avere comportamenti strani, si svegliavano ad esempio nel cuore della notte, faticavano a dormire. Qualche la madre dei piccoli non riesce a comprendere, non erano i comuni atteggiamenti dei suoi figli, e monta la preoccupazione nella donna. (Continua...) La situazione dei bambini non convince la madre, che decide di portarli in ospedale a Firenze per un consulto. Li la ...