El Shaarawy: "Volevo tornare alla Roma. Trattativa saltata non per l'ingaggio" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) FIRENZE - Corroborato dalla doppietta in nazionale , Stephan El Shaarawy parla della Trattativa saltata in extremis con la Roma, dove stava per tornare in chiusura di calciomercato: " Avevo bisogno di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) FIRENZE - Corroborato ddoppietta in nazionale , Stephan Elparla dellain extremis con la, dove stava perin chiusura di calciomercato: " Avevo bisogno di ...

sportli26181512 : El Shaarawy: 'Volevo tornare alla #Roma. Trattativa saltata non per l'ingaggio': L'attaccante si gode la doppietta… - infoitsport : El Shaarawy: “Volevo tornare alla Roma, non c’erano problemi sull’ingaggio” - rivistalaroma : EL SHAARAWY 'Roma? Volevo giocare, non c'erano problemi per l'ingaggio' ?? #El Shaarawy #ASRoma #ItaliaMoldavia… - marcellone8 : RT @forzaroma: #ElShaarawy: 'Volevo tornare alla Roma, non c'erano problemi sull'ingaggio' #ASRoma - forzaroma : #ElShaarawy: 'Volevo tornare alla Roma, non c'erano problemi sull'ingaggio' #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy Volevo El Shaarawy: "Volevo tornare alla Roma. Trattativa saltata non per l'ingaggio" Corriere dello Sport El Shaarawy: "Volevo tornare alla Roma. Trattativa saltata non per l'ingaggio"

FIRENZE - Corroborato dalla doppietta in nazionale, Stephan El Shaarawy parla della trattativa saltata in extremis con la Roma, dove stava per tornare in chiusura di calciomercato: "Avevo bisogno di ...

Nazionale, Mancini: "Bene anche cambiando i giocatori. Caputo agli Europei? Se continua così..."

Soddisfatto il ct della prova dell'esordiente attaccante del Sassuolo: "Si è mosso bene. Dovrà continuare su questa strada. Poi vedremo.

FIRENZE - Corroborato dalla doppietta in nazionale, Stephan El Shaarawy parla della trattativa saltata in extremis con la Roma, dove stava per tornare in chiusura di calciomercato: "Avevo bisogno di ...Soddisfatto il ct della prova dell'esordiente attaccante del Sassuolo: "Si è mosso bene. Dovrà continuare su questa strada. Poi vedremo.