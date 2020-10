Disabile positiva al Covid violentata in una struttura dichiarata ‘zona rossa’: aperta un’inchiesta della Procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovane Disabile con gravi problemi mentali, ospite di un centro specializzato in provincia di Enna: la donna è ora incinta. L’inizio della gravidanza risale allo scorso aprile quando la donna era risultata positiva al Covid-19 e la struttura era diventata ‘zona rossa’. La squadra mobile della Questura di Enna, che indaga, sta sentendo da giorni medici, infermieri, personale della struttura e le persone che sono state a contatto con la giovane per ricostruire la vicenda. Dall’inchiesta è emerso come il centro specializzato in questione, ospedale privato, è stato uno dei più grossi focolai siciliani ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ladi Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale subita da una giovanecon gravi problemi mentali, ospite di un centro specializzato in provincia di Enna: la donna è ora incinta. L’iniziogravidanza risale allo scorso aprile quando la donna era risultataal-19 e laera diventata ‘zona rossa’. La squadra mobileQuestura di Enna, che indaga, sta sentendo da giorni medici, infermieri, personalee le persone che sono state a contatto con la giovane per ricostruire la vicenda. Dall’inchiesta è emerso come il centro specializzato in questione, ospedale privato, è stato uno dei più grossi focolai siciliani ...

