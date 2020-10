Daydreamer anticipazioni: OSMAN lascia la città? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una decisione di OSMAN Isik (Ali Yagci) sembrerà lasciare completamente campo libero alla riappacificazione tra Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emre Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: FELIPE mette MAURO nei guai!Nel momento in cui si renderà conto del fatto che la sua “promessa sposa” non è innamorata di lui come dovrebbe, il macellaio penserà infatti che sia giusto concentrarsi sulla sua promettente carriera d’attore e dirà sì ad un importante incarico che getterà nello sconforto più totale la sorella Ayhan (Ceren Tasci). Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Leyla e OSMAN mettono fine alla loro relazione Se si ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una decisione diIsik (Ali Yagci) sembreràre completamente campo libero alla riappacificazione tra Leyla Aydin (Oznur Serceler) ed Emre Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno.Leggi anche: Una Vita: FELIPE mette MAURO nei guai!Nel momento in cui si renderà conto del fatto che la sua “promessa sposa” non è innamorata di lui come dovrebbe, il macellaio penserà infatti che sia giusto concentrarsi sulla sua promettente carriera d’attore e dirà sì ad un importante incarico che getterà nello sconforto più totale la sorella Ayhan (Ceren Tasci).– Le Ali del Sogno, news: Leyla emettono fine alla loro relazione Se si ...

