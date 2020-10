Cucchi: Ilaria, comune calabrese gli dedica una strada (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha dedicato una strada a Stefano Cucchi, il geometra romano morto nel 2009 ad una settimana dall’arresto per droga. A renderlo noto è la sorella con un post su Facebook in cui ringrazia il sindaco del comune. “Grazie Michele Conia. Grazie … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ildi Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, hato unaa Stefano, il geometra romano morto nel 2009 ad una settimana dall’arresto per droga. A renderlo noto è la sorella con un post su Facebook in cui ringrazia il sindaco del. “Grazie Michele Conia. Grazie … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Cinquefrondi (Reggio Calabria) - Il comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha dedicato una strada a Stefano Cucchi, il geometra romano morto ... Vi voglio bene", scrive Ilaria ...

A Roma, sino al 22 ottobre, un "Memorial" itinerante per Stefano Cucchi undici anni dopo

Le celebrazioni di piantumazione di alberi in memoria di Stefano Cucchi sono iniziate appunto il 1 ottobre, nei Municipi I-II-III-VIII. Il 18 – precisa ancora la nota - si svolgerà la “Staffetta dei d ...

Cinquefrondi (Reggio Calabria) - Il comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha dedicato una strada a Stefano Cucchi, il geometra romano morto ... Vi voglio bene", scrive Ilaria ...

Le celebrazioni di piantumazione di alberi in memoria di Stefano Cucchi sono iniziate appunto il 1 ottobre, nei Municipi I-II-III-VIII. Il 18 – precisa ancora la nota - si svolgerà la "Staffetta dei d ...