Covid: Panenka in rianimazione a Praga (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 07 OTT - Antonin Panenka, stella della Cecoslovacchia campione d'Europa nel 1976 e primo calciatore a battere un rigore con il 'cucchiaio', nella finale contro la Germania Ovest, è in ...

