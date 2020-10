Coronavirus, una maestra positiva all'asilo di Boffalora (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Boffalora Ticino, Milano,, 7 ottobre 2020 - Un'insegnante della scuola d'infanzia, gestita dalla parrocchia , è risultata positiva al tampone Covid-19. La scuola ha prontamente attivato tutte le ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Ticino, Milano,, 7 ottobre 2020 - Un'insegnante della scuola d'infanzia, gestita dalla parrocchia , è risultataal tampone Covid-19. La scuola ha prontamente attivato tutte le ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno tra… - WRicciardi : parole sagge Galli: 'Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno tra… - repubblica : Napoli, 57 positivi al coronavirus in una casa di riposo di Portici - StaserasolounTG : RT @repubblica: Napoli, 57 positivi al coronavirus in una casa di riposo di Portici - zazoomblog : Coronavirus in Italia ultime notizie. A Portici (Napoli) 57 positivi in una casa di riposo - #Coronavirus #Italia… -