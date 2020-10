Coronavirus nella Nazionale Under 21 | due calciatori positivi | squadra in isolamento

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duedella21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultatial Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri e i cui risultati sono stati resi notitarda serata. Iin questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppocome da protocollo vigente.Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’allenamento previsto oggi è stato annullato e lasi trova da ieri sera infiduciario in attesa delle indicazioni dell’ASL competente tempestivamente ...