Conte non ha più bisogno dei Cinquestelle per restare nella giostra della politica (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è stato un momento in cui Giuseppe Conte ha accarezzato l’idea di diventare il leader del Movimento Cinque Stelle. Sembra passato un secolo eppure era solo il giugno scorso quando decine di parlamentari M5S lo spingevano a questo passo, complici anche i sondaggi commissionati da Palazzo Chigi a Nando Pagnoncelli. Tre mesi dopo, il solo sussurrare dalle parti di Conte l’acronimo del gruppo parlamentare grillino fa lo stesso effetto dell’aglio per Dracula. Nel marasma che attraversa il Movimento manca una voce, un posizionamento chiaro e netto: quello di Conte, per tacere di Grillo. Il loro interlocutore è Luigi Di Maio, l’unico che può – per statuto e per peso politico – discutere alla pari con Davide Casaleggio, il proprietario del Movimento. L’unico a poter gestire ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) C’è stato un momento in cui Giuseppeha accarezzato l’idea di diventare il leader del Movimento Cinque Stelle. Sembra passato un secolo eppure era solo il giugno scorso quando decine di parlamentari M5S lo spingevano a questo passo, complici anche i sondaggi commissionati da Palazzo Chigi a Nando Pagnoncelli. Tre mesi dopo, il solo sussurrare dalle parti dil’acronimo del gruppo parlamentare grillino fa lo stesso effetto dell’aglio per Dracula. Nel marasma che attraversa il Movimento manca una voce, un posizionamento chiaro e netto: quello di, per tacere di Grillo. Il loro interlocutore è Luigi Di Maio, l’unico che può – per statuto e per peso politico – discutere alla pari con Davide Casaleggio, il proprietario del Movimento. L’unico a poter gestire ...

