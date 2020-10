Clima | FMI | più impegno per ridurre emissioni e mitigare i costi della transizione

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Servono piùnelledi gas, le temperature stanno raggiungendo cifre mai viste sul pianeta Terra da milioni di anni e le implicazioni sono potenzialmente catastrofiche ma siamo ancora in tempo per agire. Sono le conclusioni cui giunge il World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale pubblicato oggi che spinge i Governi ad usare strumenti di politica economica in grado di combinare spinte agli investimenti verdi e rincaro dei prezzi dell’energia provenienti dai combustibili ad alta emissione di carbonio, mantenendo idida un modello all’altro ragionevolmente bassi. “Nonostante i benefici a lungo termine e una spinta iniziale all’attività economica, tali politiche impongono ...