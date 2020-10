Calciomercato: da Milik a Nainggolan. Quelli che dovevano partire... (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prestiti come se piovesse e pagamenti dilazionati negli anni. Il Covid ha accelerato una tendenza in atto già da qualche tempo. Nel Calciomercato 2020 di soldi reali ne girano pochissimi e bisogna ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prestiti come se piovesse e pagamenti dilazionati negli anni. Il Covid ha accelerato una tendenza in atto già da qualche tempo. Nel2020 di soldi reali ne girano pochissimi e bisogna ...

Ogni estate il calciomercato ci regala tante sorprese. Quest’anno in particolare, grazie al sistema di prestiti causato dalla crisi, le squadre sono riuscite a raggiungere accordi prima impensabili, r ...

Milik non giocherà fino a gennaio: quale futuro per il polacco?

Quale sarà il futuro di Milik? Ricordiamo che il contratto del polacco col Napoli è in scadenza a giugno del prossimo anno. Di conseguenza, già a gennaio del 2021 l'attaccante potrà prendere accordi c ...

