Ambiente e clima, scaricare la responsabilità del cambiamento su noi consumatori è infattibile (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo post mi è stato ispirato dalla crescente frustrazione che provo da molti mesi di fronte a scelte della vita quotidiana rispetto al cui carattere ecologico mi sento incerta e confusa. Insieme alla frustrazione, però, c'è anche una certa rabbia perché mi chiedo come mai noi consumatori non siamo né informati, né soprattutto obbligati a comportarci in un certo modo, se questo modo ci evita di star male e contrasta il riscaldamento globale. Invece niente, noi consumatori siamo abbandonati. Mi spiego meglio. Da un lato, abbiamo riviste, articoli, video a gogo che ci spingono ad adottare comportamenti "verdi". Il problema è che non è così facile. Inoltre, queste indicazioni non arrivano a tutti, ma solo a quelli che si informano. Eppure posso tranquillamente dire che io, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente clima Ambiente e clima, scaricare la responsabilità del cambiamento su noi consumatori è infattibile Il Fatto Quotidiano La spinta green di Milano: mezzi pubblici e riciclo al top. «Più piste ciclabili» e spunta la Ztl al Lazzaretto

Fanno tutti (il 99 per cento) la raccolta differenziata, la stragrande maggioranza (l’83,5 per cento) si preoccupa di ridurre gli sprechi alimentari, quattro su dieci utilizzano di preferenza i mezzi ...

Flash mob a Palazzo Santini con il maxi striscione

Flash mob con striscione ieri pomeriggio davanti a Palazzo Santini, in via Cesare Battisti, sede del consiglio comunale, ieri pomeriggio. Europa Verde Lucca ha voluto così ribadire i temi dell’ambient ...

