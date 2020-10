Adua Del Vesco minaccia di querelare Tommaso Zorzi: “Non è vero che ti ho parlato di Massimiliano” (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da giorni ormai va avanti, nella casa del Grande Fratello Vip 5, la storia legata alla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il tutto è partito, come ben sappiamo, da Adua Del Vesco, la quale ha dato l’informazione a Dayane e Matilde all’orecchio. Se in un primo momento, una volta scoperta dagli autori, ha mentito dicendo di non aver pronunciato queste parole, ha poi ritrattato. Nella puntata di lunedì 5 ottobre 2020, infatti, ha rivelato di aver detto davvero che l’ex fidanzato è gay, ma ha chiesto scusa per quel gesto. Tuttavia Tommaso Zorzi non ci sta e la ritiene una vera e propria bugiarda. Lui, infatti, la settimana prima aveva sbugiardato la concorrente rivelando, durante la nomination, che in albergo lei aveva rivelato a lui ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da giorni ormai va avanti, nella casa del Grande Fratello Vip 5, la storia legata alla presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Il tutto è partito, come ben sappiamo, daDel, la quale ha dato l’informazione a Dayane e Matilde all’orecchio. Se in un primo momento, una volta scoperta dagli autori, ha mentito dicendo di non aver pronunciato queste parole, ha poi ritrattato. Nella puntata di lunedì 5 ottobre 2020, infatti, ha rivelato di aver detto davche l’ex fidanzato è gay, ma ha chiesto scusa per quel gesto. Tuttavianon ci sta e la ritiene una vera e propria bugiarda. Lui, infatti, la settimana prima aveva sbugiardato la concorrente rivelando, durante la nomination, che in albergo lei aveva rivelato a lui ...

