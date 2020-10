Taranto. Focolaio covid a scuola: 18 studenti positivi, lezioni sospese per due giorni (Di martedì 6 ottobre 2020) Taranto. Un nuovo Focolaio di Coronavirus è stato individuato presso l’Istituto superiore Principessa Maria Pia di Taranto. Sono 18 gli studenti risultati positivi al tampone. Diciassette frequentano la stessa classe e soltanto uno appartiene ad un’altra sezione. Taranto, Focolaio covid a scuola: 18 studenti positivi Dopo la scoperta del primo caso e l’individuazione degli altri casi, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 ottobre 2020). Un nuovodi Coronavirus è stato individuato presso l’Istituto superiore Principessa Maria Pia di. Sono 18 glirisultatial tampone. Diciassette frequentano la stessa classe e soltanto uno appartiene ad un’altra sezione.: 18Dopo la scoperta del primo caso e l’individuazione degli altri casi, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

