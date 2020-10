Sugli interessi il conflitto è con i renziani (Di martedì 6 ottobre 2020) La commissione affari costituzionali della camera ha approvato l’adozione di un nuovo testo base sul conflitto di interessi. La proposta del testo è venuta dal presidente della commissione, il 5 Stelle Giuseppe Brescia. Ma la maggioranza si è divisa, a favore hanno votato i deputati di Pd, M5S e Leu, mentre Italia viva non ha partecipato al voto. Spiegando subito dopo che si tratta a suo modo di vedere di una proposta di legge che «ha un impianto chiaramente lontano … Continua L'articolo Sugli interessi il conflitto è con i renziani proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 ottobre 2020) La commissione affari costituzionali della camera ha approvato l’adozione di un nuovo testo base suldi. La proposta del testo è venuta dal presidente della commissione, il 5 Stelle Giuseppe Brescia. Ma la maggioranza si è divisa, a favore hanno votato i deputati di Pd, M5S e Leu, mentre Italia viva non ha partecipato al voto. Spiegando subito dopo che si tratta a suo modo di vedere di una proposta di legge che «ha un impianto chiaramente lontano … Continua L'articoloilè con iproviene da il manifesto.

Lawrence5688 : @AssociazionePe2 C'è un problema, sononi politici che per meri interessi non riconoscono la violenza sugli uomini d… - deidesk : @montagnadelsap1 Bisognerebbe chiedere a @bordoni_russia per avere più lumi sugli interessi russi nell'area. Tender… - Upupa234 : tempo i film già fatti e finiti sugli scaffali perché gli interessi dei prestiti chiesti alle banche per girarli au… - Frances47226166 : RT @GiulianoChecchi: @luigidimaio @LaStampa 'Se il Pd non ha voluto sentire ragioni per queste elargizioni, il M5S non deve sentirle per il… - GiulianoChecchi : @luigidimaio @LaStampa 'Se il Pd non ha voluto sentire ragioni per queste elargizioni, il M5S non deve sentirle per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sugli interessi Usura e interessi di mora: la decisione delle Sezioni Unite Altalex Informativa Privacy Gruppo Sesaab

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...

Conflitto d’interessi, primo ok al testo base di M5s e Pd. I renziani non votano. Dagli imprenditori alle toghe in politica: cosa c’è nella legge

Primo passo per una nuova legge sul conflitto d’interessi ma sulla strada della maggioranza spunta subito un ostacolo: Italia viva. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il te ...

Toyota, tutte le promozioni di ottobre 2020

Un buon momento per cambiare auto approfittando delle promozioni Toyota di ottobre sui modelli più popolari della casa asiatica. Dalle auto compatte e le utilitarie adatte alla città, come Aygo Connec ...

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), La informiamo che la compilazione del presente form comporterà l’acquisizione e il trattamento di Suoi dati personali da parte delle soc ...Primo passo per una nuova legge sul conflitto d’interessi ma sulla strada della maggioranza spunta subito un ostacolo: Italia viva. La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il te ...Un buon momento per cambiare auto approfittando delle promozioni Toyota di ottobre sui modelli più popolari della casa asiatica. Dalle auto compatte e le utilitarie adatte alla città, come Aygo Connec ...