Si può risparmiare con gli operatori di Luce e Gas? Probabilmente si

(Di martedì 6 ottobre 2020) In vista della stangata di aumenti sul costo diin arrivo ad ottobre e di cui parlano tutti i telegiornali, mi sono messa alla ricerca di offerte che in termini di risparmio concreto potessero compensare tali aumenti. Ho così scovato un’ offerta che mi ha subito ingolosito per i 3 vantaggi di cui tutti approfitterebbero: azzeramento del 100% dei costi di attivazione, sconto fedeltà del 20% sulla materia primae ancora la ciliegina sulla torta Optima ti paga il Mobile, ho quindi al volo compilato il form per la richiesta di dettagli. Da questo momento in poi nasce la mia avventura con la proposta Optima Start, vi racconto nel dettaglio i vantaggi.Succede a tutti di dover cambiare operatore diprima o poi, quando magari il precedente ...