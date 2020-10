Premio Nobel 2020 alle scoperte sui buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Premio Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez per le loro scoperte su uno dei fenomeni più esotici dell’universo, i buchi neri. Congratulazioni e commenti di Giovanni Losurdo, portavoce di Virgo e Stavros Katsanevas, direttore di EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Pisa. “La ricerca sull’universo oscuro, un tempo soggetto esotico, sta diventando sempre più mainstream – ha commentato Giovanni Losurdo, portavoce della Virgo Collaboration e ricercatore dell’INFN – Infatti, la scoperta delle onde gravitazionali annunciata nel 2016 è stata anche la prima rivelazione diretta di un buco nero. Da allora Virgo e Ligo ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020) Ilper la Fisicaè stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez per le lorosu uno dei fenomeni più esotici dell’universo, i. Congratulazioni e commenti di Giovanni Losurdo, portavoce di Virgo e Stavros Katsanevas, direttore di EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Pisa. “La ricerca sull’universo oscuro, un tempo soggetto esotico, sta diventando sempre più mainstream – ha commentato Giovanni Losurdo, portavoce della Virgo Collaboration e ricercatore dell’INFN – Infatti, la scoperta delle onde gravitazionali annunciata nel 2016 è stata anche la prima rivelazione diretta di un buco nero. Da allora Virgo e Ligo ...

