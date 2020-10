Perché negli Stati Uniti il voto delle minoranze è una corsa a ostacoli (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo scorso 22 settembre negli Stati Uniti migliaia di volontari sono scesi in strada per il National Voter Registration Day, un’iniziativa che dal 2012 si occupa di convincere il maggior numero possibile di americani a iscriversi alle liste elettorali. negli stessi giorni, anche Snapchat ha lanciato un nuovo tool che permette agli utenti di registrarsi nelle liste elettorali passando per l’applicazione, che raggiunge più di 400mila persone. Online e offline, l’obiettivo rimane lo stesso: aumentare l’affluenza degli elettori americani in vista delle elezioni di novembre. Gli Stati Uniti infatti sono uno dei paesi democratici con il più basso tasso di affluenza elettorale al mondo: nel 2016, solo il 65% dei votanti registrati è ... Leggi su wired (Di martedì 6 ottobre 2020) Lo scorso 22 settembremigliaia di volontari sono scesi in strada per il National Voter Registration Day, un’iniziativa che dal 2012 si occupa di convincere il maggior numero possibile di americani a iscriversi alle liste elettorali.stessi giorni, anche Snapchat ha lanciato un nuovo tool che permette agli utenti di registrarsi nelle liste elettorali passando per l’applicazione, che raggiunge più di 400mila persone. Online e offline, l’obiettivo rimane lo stesso: aumentare l’affluenza degli elettori americani in vistaelezioni di novembre. Gliinfatti sono uno dei paesi democratici con il più basso tasso di affluenza elettorale al mondo: nel 2016, solo il 65% dei votanti registrati è ...

