Perché Emily in Paris non ci rappresenta

Nel dirvi questa cosa probabilmente vi sembrerò simpatica come Sylvie un lunedì mattina di pioggia in ufficio, ma per me Emily in Paris si è rivelato un po' una delusione o, per dirla in francese, un fiasco. Mettiamola così: faccio parte di quella generazione svezzata da Sex and the City e cresciuta praticamente insieme alle protagoniste di Gossip Girl, quindi forse le mie aspettative erano un tantino alte, ma non credo che i motivi del mio disappunto riguardino solo questo.

kimbabismyfav : RT @alesaura: Raga ma perché vi siete lanciati a tuono su Emily in Paris che mi sembra, e cito, una cagata pazzesca? - Danielecreatura : @emily___so Nemmeno quello si può fare,perché si deve avere il dono del predicare con saggezza. Possiamo solo lavar… - GiuNavyEchelon : io ovviamente me chiamo emily perché sta cosa non m’appare - stellifernox : @PieraPi @_agnesnutter Per John (ed Emily) questo e altro ?? anche perché siamo in pochi ad apprezzare Jack Ryan sin dagli arbori. - perlmaan : Stanotte ho fatto le 4 appresso a Emily in Paris voi vi starete chiedendo perché beh vorrei saperlo anch’io cioè è stupido ma così addicting -