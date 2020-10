Orari MotoGP GP Francia 2020 Sky, Dazn e TV8 (Di martedì 6 ottobre 2020) Fabio Quartararo, dopo la vittoria di Barcellona, è il nuovo leader del mondiale MotoGP – Photo credit: MotoGP.comLa MotoGP torna in pista dopo una settimana di pausa e lo farà sul tracciato di Le Mans, aprendo un altro trittico di gare in altrettante settimane che vedrà dopo la Francia la doppia sfida di Aragon. Dopo l’avvincente gara di Barcellona vinta da Quartararo, ecco gli Orari MotoGP del GP di Francia nonché GP di casa appunto del capo classifica. A Misano, dietro il francese di Petronas, sono saliti sul podio Mir e Rins. Un doppio podio Suzuki che mancava addirittura da Misano 2007. Classifica iridata a sei round dal termine. I pretendi al titolo più papabili sembrano essere Quartararo e Mir, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Fabio Quartararo, dopo la vittoria di Barcellona, è il nuovo leader del mondiale– Photo credit:.comLatorna in pista dopo una settimana di pausa e lo farà sul tracciato di Le Mans, aprendo un altro trittico di gare in altrettante settimane che vedrà dopo lala doppia sfida di Aragon. Dopo l’avvincente gara di Barcellona vinta da Quartararo, ecco glidel GP dinonché GP di casa appunto del capo classifica. A Misano, dietro il francese di Petronas, sono saliti sul podio Mir e Rins. Un doppio podio Suzuki che mancava addirittura da Misano 2007. Classifica iridata a sei round dal termine. I pretendi al titolo più papabili sembrano essere Quartararo e Mir, ma ...

