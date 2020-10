Nobel Fisica a Penrose, Genzel e Ghez per scoperte su buchi neri (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella seconda giornata della settimana dei Nobel 2020, l'Accademia Reale delle Scienze di Svezia ha assegnato il premio Nobel per la Fisica a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, per le loro scoperte sui buchi neri. All'indomani dell'assegnazione di quello per la Medicina, oggi è la volta del Nobel per la Fisica. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Nella seconda giornata della settimana dei2020, l'Accademia Reale delle Scienze di Svezia ha assegnato il premioper laa Roger, Reinharde Andrea, per le lorosui. All'indomani dell'assegnazione di quello per la Medicina, oggi è la volta delper la

Agenzia_Ansa : #Nobel per la #Fisica a #Penrose, #Genzel e #Ghez . Per la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'univ… - ilpost : #AndreaGhez è la quarta donna a ricevere il Nobel per la Fisica. Prima di lei #MarieCurie (1903),… - Corriere : Nobel, il premio per la Fisica a Penrose, Genzel e Ghez per gli studi sui buchi neri - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: #Nobel per la #Fisica a #Penrose, #Genzel e #Ghez . Per la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell'universo:… - Elapsuswebzine : -