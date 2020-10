"Maxi assembramento di quasi 4mila persone". Il concorso Rai diventa un caso (Di martedì 6 ottobre 2020) diventa un caso il concorso bandito dalla Rai per l'assunzione di novanta giornalisti per le sedi regionali. La selezione vivrà una prima fase sabato 10 ottobre alla Fiera di Roma, dove sono convocati gli oltre 3.700 candidati a partire dalle 9 di mattina. Un vero e proprio assembramento che a qualcuno sembra inopportuno in un momento di impennata di contagi Covid, nonostante l'azienda abbia predisposto un piano dettagliato per far svolgere le prove nella maggiore sicurezza possibile. «Il concorso per giornalisti RAI, è ormai un grosso problema nazionale tanto che ho presentato un'interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della salute, Roberto Speranza e al Sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella». Lo afferma Fiammetta Modena di ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020)unilbandito dalla Rai per l'assunzione di novanta giornalisti per le sedi regionali. La selezione vivrà una prima fase sabato 10 ottobre alla Fiera di Roma, dove sono convocati gli oltre 3.700 candidati a partire dalle 9 di mattina. Un vero e proprioche a qualcuno sembra inopportuno in un momento di impennata di contagi Covid, nonostante l'azienda abbia predisposto un piano dettagliato per far svolgere le prove nella maggiore sicurezza possibile. «Ilper giornalisti RAI, è ormai un grosso problema nazionale tanto che ho presentato un'interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro della salute, Roberto Speranza e al Sottosegretario all'Editoria, Andrea Martella». Lo afferma Fiammetta Modena di ...

Ultime Notizie dalla rete : Maxi assembramento Feste abusive in villa quest'estate, maxi assembramento d'autunno al lido: sanzioni il Paese Nuovo Marano, Villaricca, Calvizzano, Melito e Mugnano: maxi blitz dei carabinieri

Coronavirus: allarme Libertà Piacenza, 'così non va'

La foto di un maxi assembramento alla fermata dell'autobus fuori da una scuola della città: è l'immagine simbolo, pubblicata in prima pagina, che Libertà, il quotidiano di Piacenza, ha scelto, per lan ...

