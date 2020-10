Marchisio fa un tweet su Juve-Napoli e gli juventini lo travolgono: “Da erede di Del Piero a erede di Varriale” (Di martedì 6 ottobre 2020) Povero Marchisio. In tanti anni, non ha ancora capito che gli Juventini sono i Testimoni di Geova del calcio (senza offesa per i Testimoni di Geova). Il riferimento è alla loro visione monodirezionale, da integralisti, che non ammette dubbi né riflessioni. La Juventus ha sempre ragione. Che ci sia una pandemia, un esame per ottenere la cittadinanza italiana, un rapporto ambiguo con ultras infiltrati dalla ‘ndrangheta e potremmo continuare per ventimila battute. Che cosa fa il povero Marchisio. Osa scrivere il seguente tweet: Vi soffermate su #JuventusNapoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Povero. In tanti anni, non ha ancora capito che glintini sono i Testimoni di Geova del calcio (senza offesa per i Testimoni di Geova). Il riferimento è alla loro visione monodirezionale, da integralisti, che non ammette dubbi né riflessioni. Lantus ha sempre ragione. Che ci sia una pandemia, un esame per ottenere la cittadinanza italiana, un rapporto ambiguo con ultras infiltrati dalla ‘ndrangheta e potremmo continuare per ventimila battute. Che cosa fa il povero. Osa scrivere il seguente: Vi soffermate su #ntusma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro ...

