“La lettera di Briatore a Elisabetta Gregoraci è fasulla”: l’accusa in diretta tv (Di martedì 6 ottobre 2020) Briatore commuove Elisabetta Gregoraci al Gf Vip, ma arriva l’accusa: “Quella lettera è fasulla” Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre, del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto una lettera toccante da parte di Flavio Briatore, l’ex marito. La lettera è stata letta tutta in diretta tv. “Elisabetta, alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene”, ha scritto l’imprenditore, che poi parla del figlio. “Insieme abbiamo ... Leggi su tpi (Di martedì 6 ottobre 2020)commuoveal Gf Vip, ma arriva l’accusa: “Quellaè fasulla” Nella puntata andata in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre, del Grande Fratello Vip,ha ricevuto unatoccante da parte di Flavio, l’ex marito. Laè stata letta tutta intv. “, alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno fatto molto male, ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la tua e la mia riservatezza, non ci appartiene”, ha scritto l’imprenditore, che poi parla del figlio. “Insieme abbiamo ...

