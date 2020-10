“Io…”. Omicidio Lecce, parla per la prima volta la mamma di Antonio (Di martedì 6 ottobre 2020) “Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto Antonio, anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa, rispetto alla terribile ferita che vi è stata inflitta”. Inizia così la lettera scritta dalla mamma di Antonio De Marco e indirizzata alle mamme di Daniele De Santis e Eleonora Manta, la coppia uccisa a Lecce dal giovane studente di infermieristica. Rosalba Cavalera De Marco ha deciso di scrivere alle mamme di Elly e Daniele, uccisi a coltellate due settimane fa dal figlio. La lettera è stata letta anche durante la Vita in Diretta in onda su Rai 1. “C’è sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai. Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro, o per quel cordone che ancora lo lega a te quando viene alla luce, oppure per quel ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) “Vi chiedo scusa per ciò che ha fatto, anche se mi rendo conto che sia davvero poca cosa, rispetto alla terribile ferita che vi è stata inflitta”. Inizia così la lettera scritta dalladiDe Marco e indirizzata alle mamme di Daniele De Santis e Eleonora Manta, la coppia uccisa adal giovane studente di infermieristica. Rosalba Cavalera De Marco ha deciso di scrivere alle mamme di Elly e Daniele, uccisi a coltellate due settimane fa dal figlio. La lettera è stata letta anche durante la Vita in Diretta in onda su Rai 1. “C’è sicuramente una ragione se il legame tra madre e figlio non si spezza mai. Forse per i nove mesi durante i quali te lo senti dentro, o per quel cordone che ancora lo lega a te quando viene alla luce, oppure per quel ...

