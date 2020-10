Infrastrutture: Salvini, 'idee per commissario? Non faccio nomi io se no lo indagano' (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - L'idea di un commissario per le opere pubbliche non dispiace a Matteo Salvini, leader della Lega, ma a domanda diretta non fa nomi per un eventuale candidato. "Se faccio un nome io lo indagano domani mattina, quindi evito di fare nomi e cognomi", afferma intervistato durante l'assemblea degli industriali di Cremona. Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - L'idea di unper le opere pubbliche non dispiace a Matteo, leader della Lega, ma a domanda diretta non faper un eventuale candidato. "Seun nome io lodomani mattina, quindi evito di faree cog", afferma intervistato durante l'assemblea degli industriali di Cremona.

Cremona, 6 ott. (Adnkronos) - L'idea di un commissario per le opere pubbliche non dispiace a Matteo Salvini, leader della Lega, ma a domanda diretta non fa nomi per un eventuale candidato. "Se faccio ...

Cdm approva il nuovo Dl sicurezza, via le norme Salvini

Arriva il cambio di passo del Governo sull'immigrazione. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato nella notte un nuovo decreto-legge che supera i due decreti cd Salvini, cancellando le multe mil ...

Arriva il cambio di passo del Governo sull'immigrazione. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato nella notte un nuovo decreto-legge che supera i due decreti cd Salvini, cancellando le multe mil ...