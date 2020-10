"In coda coi nostri figli per il tampone: hanno febbre e ci fanno aspettare all’aperto" (Di martedì 6 ottobre 2020) “In coda con i figli per il tampone, hanno la febbre e ci fanno aspettare all’aperto”. Questa la denuncia che arriva dai genitori di alcuni studenti di Torino. Lunghissima la fila fuori dagli ospedali del capoluogo piemontese: mamme e papà con figli che hanno sintomi compatibili con il Covid-19 ma anche con una normale influenza, chiamati ad eseguire il tampone e in attesa all’aperto, esposti alle intemperie. A riportare le testimonianze dei genitori, obbligati a prendere ferie e ad assentarsi da lavoro, è il quotidiano La Stampa:“Un compagno di scuola di mio figlio è risultato positivo. Tutta la classe è stata messa in quarantena. Abbiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 ottobre 2020) “Incon iper illae ciall’aperto”. Questa la denuncia che arriva dai genitori di alcuni studenti di Torino. Lunghissima la fila fuori dagli ospedali del capoluogo piemontese: mamme e papà conchesintomi compatibili con il Covid-19 ma anche con una normale influenza, chiamati ad eseguire ile in attesa all’aperto, esposti alle intemperie. A riportare le testimonianze dei genitori, obbligati a prendere ferie e ad assentarsi da lavoro, è il quotidiano La Stampa:“Un compagno di scuola di mioo è risultato positivo. Tutta la classe è stata messa in quarantena. Abbiamo ...

“In coda con i figli per il tampone, hanno la febbre e ci fanno aspettare all’aperto”. Questa la denuncia che arriva dai genitori di alcuni studenti di Torino. Lunghissima la fila fuori dagli ospedali ...

"In coda con i figli per il tampone, hanno la febbre e ci fanno aspettare all'aperto". Questa la denuncia che arriva dai genitori di alcuni studenti di Torino. Lunghissima la fila fuori dagli ospedali ...