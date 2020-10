I big del rap scelgono Soundreef per l'online (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Molti degli artisti della scena rap, trap e urban scelgono di passare a Soundreef per la gestione delle royalty relative all'utilizzo online della propria musica. A partire dal prossimo 1° gennaio, la società fondata da Davide d'Atri si occuperà di raccogliere e ripartire i compensi per gli stream e le visualizzazioni di un vasto repertorio firmato da alcuni tra i più importanti autori ed editori della scena. Sceglie Soundreef per l'online Sfera Ebbasta, primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify e il cui ultimo album “Rockstar” è stato certificato 4 volte disco di platino da FIMI. Passa per la raccolta dei compensi per gli utilizzi della propria musica in rete anche Guè ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Molti degli artisti della scena rap, trap e urbandi passare aper la gestione delle royalty relative all'utilizzodella propria musica. A partire dal prossimo 1° gennaio, la società fondata da Davide d'Atri si occuperà di raccogliere e ripartire i compensi per gli stream e le visualizzazioni di un vasto repertorio firmato da alcuni tra i più importanti autori ed editori della scena. Sceglieper l'Sfera Ebbasta, primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify e il cui ultimo album “Rockstar” è stato certificato 4 volte disco di platino da FIMI. Passa per la raccolta dei compensi per gli utilizzi della propria musica in rete anche Guè ...

ROMA (ITALPRESS) – Molti degli artisti della scena rap, trap e urban scelgono di passare a Soundreef per la gestione delle royalty relative all'utilizzo online della propria musica. A partire dal ...