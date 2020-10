GF Vip, guai in vista per la contessa Patrizia De Blank (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora grossi guai all’interno della casa del Grande Fratello Vip: ora la contessa Patrizia De Blank rischia la squalifica. Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha da parecchio da fare stasera. Ci sono tanti argomenti che bisognerà affrontare, dall’Ares Gate alla richiesta della squalifica di un altro concorrente. … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 6 ottobre 2020) Ancora grossiall’interno della casa del Grande Fratello Vip: ora laDerischia la squalifica. Questa sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini ha da parecchio da fare stasera. Ci sono tanti argomenti che bisognerà affrontare, dall’Ares Gate alla richiesta della squalifica di un altro concorrente. … L'articolo Curiosauro.

infoitcultura : Grande Fratello Vip nei guai: segnalazioni per voti dall’estero - infoitcultura : GF Vip, Adua shock: lunedì dirò la verità, Morra nei guai? - infoitcultura : GF Vip: Nei guai la Contessa De Blanck, per una frase omofoba - Mafara72 : @GuidoCrosetto E i parlamentari cosa stanno facendo? La delegazione di qualche partito è andata sul posto per sensi… - infoitcultura : 'È gay!'. GF Vip, bomba nella notte: la rivelazione che mette nei guai -

Ultime Notizie dalla rete : Vip guai GF Vip, Adua shock: lunedì dirò la verità, Morra nei guai? SoloDonna Ezio Greggio spara a zero contro i reality: guai a Mediaset?

Ezio Greggio ha deciso di dire la sua su alcuni programmi televisivi che spopolano nel palinsesto Mediaset, e ci si chiede se le sue affermazioni siano state apprezzate dal Biscione ...

Ancora guai per Flavio Briatore: la Procura di Genova pronta a chiedere il rinvio a giudizio

L'imprenditore ed ex team manager in Formula 1 era indagato per corruzione nell'ambito della procedura di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale ...

Criticano Barbara d'Urso, la sorella sbotta in pubblico: "Si trovi uno psicologo"

Guai ad attaccare Barbara d'Urso. A difenderla ci pensa sempre Daniela, la sorella minore, che risponde colpo su colpo a tutti i commenti lasciati dagli haters. L'ultima volta proprio in queste ore, q ...

Ezio Greggio ha deciso di dire la sua su alcuni programmi televisivi che spopolano nel palinsesto Mediaset, e ci si chiede se le sue affermazioni siano state apprezzate dal Biscione ...L'imprenditore ed ex team manager in Formula 1 era indagato per corruzione nell'ambito della procedura di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate per evasione fiscale ...Guai ad attaccare Barbara d'Urso. A difenderla ci pensa sempre Daniela, la sorella minore, che risponde colpo su colpo a tutti i commenti lasciati dagli haters. L'ultima volta proprio in queste ore, q ...