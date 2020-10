Gf Vip choc, lite furiosa nella Casa. Tommaso Zorzi fuori di sé con Adua Del Vesco: 'Sei una bugiarda patologica'. Ecco cosa sta succendo (Di martedì 6 ottobre 2020) Su le ultime novità. , Tommaso Zorzi fuori di sé con Adua Del Vesco: ' Sei una bugiarda patologica '. lite furiosa nella notte tra i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Subito ... Leggi su leggo (Di martedì 6 ottobre 2020) Su le ultime novità. ,di; conDel: ' Sei una'.notte tra i due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Subito ...

infoitcultura : Gf Vip choc, lite furiosa nella Casa. Tommaso Zorzi fuori di sé con Adua Del Vesco: «Sei una bugiarda patologica».… - _DAGOSPIA_ : LET’S TWEET AGAIN – 'GRANDE FRATELLO VIP' EDITION - 'FRA NOTIZIE E TASSELLI CHOC UN'UNICA CERTEZZA..… - reneelettra : RT @weenjoy113: Roberto Burioni, il messaggio choc del medico negazionista: 'L'emergenza non esiste, ma ci saranno tre lockdown' Burioni ci… - AngeloVizziello : RT @weenjoy113: Roberto Burioni, il messaggio choc del medico negazionista: 'L'emergenza non esiste, ma ci saranno tre lockdown' Burioni ci… - il_cupo : RT @weenjoy113: Roberto Burioni, il messaggio choc del medico negazionista: 'L'emergenza non esiste, ma ci saranno tre lockdown' Burioni ci… -