Fischi e cori contro Salvini a Taurianova (Reggio Calabria): “Ha vinto qui con soli 4mila voti, il Sud non dimentica”. Lui risponde parlando di cibo (Di martedì 6 ottobre 2020) Durissime contestazioni oggi per Matteo Salvini a Taurianova. Nel pomeriggio il leader della Lega è andato nel comune, in provincia di Reggio Calabria, per festeggiare la vittoria del suo candidato Roy Biasi, dove il Carroccio ha preso circa 4mila voti su 15mila abitanti. Dopo aver perso in riva allo Stretto e anche a Crotone, l’ex ministro si sente il vincitore morale dei ballottaggi in Calabria.“Sono qui emozionato a ringraziare” dice con al suo fianco il neo sindaco e a Nino Spirlì, il vicepresidente della Regione che la settimana scorsa a Catania ha rivendicato la possibilità di utilizzare termini come “negro”, “frocio” e “ricchione”. Sulle note di “Bella ciao” e armati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Durissime contestazioni oggi per Matteo. Nel pomeriggio il leader della Lega è andato nel comune, in provincia di, per festeggiare la vittoria del suo candidato Roy Biasi, dove il Carroccio ha preso circasu 15mila abitanti. Dopo aver perso in riva allo Stretto e anche a Crotone, l’ex ministro si sente il vincitore morale dei ballottaggi in.“Sono qui emozionato a ringraziare” dice con al suo fianco il neo sindaco e a Nino Spirlì, il vicepresidente della Regione che la settimana scorsa a Catania ha rivendicato la possibilità di utilizzare termini come “negro”, “frocio” e “ricchione”. Sulle note di “Bella ciao” e armati di ...

