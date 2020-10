Eva Grimaldi svela la storia con Gabriel Garko era stata creata a tavolino

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 6 ottobre 2020) Evacon in un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Chi”tutta la verità sul suo rapporto con: “La nostraquattordici anni fa. Non c’è mai stato se….o, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio. I suoi pianti in tv di questi giorni? Sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, inoltre laha anche del suo di percorso di vita: “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto ...