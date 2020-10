Donald Trump: “Sono un eroe invincibile, sopravvissuto a virus cinese e trappole dei Dem” (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono un eroe invincibile, sopravvissuto alle sporche trappole dei democratici ma anche al virus cinese. Ho imparato così tanto sul coronavirus. E una cosa è certa: non dovete lasciarvi dominare. Non abbiate paura. Lo sconfiggerete. Abbiamo le migliori attrezzature mediche, abbiamo le migliori medicine, tutte sviluppate di recente. E lo sconfiggerete”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter una volta dimesso dall’ospedale in cui è stato ricoverato in seguito alla scoperta della positività al coronavirus, esortando la popolazione americana a non avere paura del Covid-19. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sono unalle sporchedei democratici ma anche al. Ho imparato così tanto sul corona. E una cosa è certa: non dovete lasciarvi dominare. Non abbiate paura. Lo sconfiggerete. Abbiamo le migliori attrezzature mediche, abbiamo le migliori medicine, tutte sviluppate di recente. E lo sconfiggerete”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Unitisu Twitter una volta dimesso dall’ospedale in cui è stato ricoverato in seguito alla scoperta della positività al corona, esortando la popolazione americana a non avere paura del Covid-19.

robertosaviano : Stasera a @chetempochefa racconterò come Donald #Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul #Covid19.… - repubblica : Donald Trump dimesso dall'ospedale, torna alla Casa Bianca e toglie la mascherina [dalla nostra inviata ANNA LOMBAR… - Tg3web : Fa discutere il blitz a sorpresa di Donald Trump fuori dall'ospedale per salutare i propri sostenitori. 'Gesto foll… - Itsrowsheart : RT @perchetendenza: 'Casa Bianca': Perché Donald Trump è stato dimesso dall'ospedale e a bordo dell'elicottero presidenziale è rientrato ne… - Luciano777777 : Agenti di scorta: Siamo pronti a prenderci una pallottola per il presidente. Ma non una pallottola dal presidente D… -