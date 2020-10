Canva non funziona il 6 ottobre, ci sono problemi di download (Di martedì 6 ottobre 2020) In questo martedì 6 ottobre il software Canva non funziona e molti professionisti o semplici utenti che lo utilizzano da tempo hanno a che fare con problemi neanche troppo trascurabili. Si tratta di un servizio di nicchia non noto forse a tutti ma utilissimo perché consente di effettuare dei lavori grafici online. Ne esiste una versione completamente free e dunque gratuita e un’altra a pagamento. Entrambe hanno in queste ore a che fare con anomalie davvero inaspettate. La curva di segnalazioni di problemi con il software Canva viene riportata sul sito Downdetector.it. Le testimonianze di errori e malfunzionamenti sono solo qualche decina ma sufficienti per confermare la presenza di malfunzionamenti, visto ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) In questo martedì 6il softwarenone molti professionisti o semplici utenti che lo utilizzano da tempo hanno a che fare conneanche troppo trascurabili. Si tratta di un servizio di nicchia non noto forse a tutti ma utilissimo perché consente di effettuare dei lavori grafici online. Ne esiste una versione completamente free e dunque gratuita e un’altra a pagamento. Entrambe hanno in queste ore a che fare con anomalie davvero inaspettate. La curva di segnalazioni dicon il softwareviene riportata sul sito Downdetector.it. Le testimonianze di errori e malmentisolo qualche decina ma sufficienti per confermare la presenza di malmenti, visto ...

apclick : Ma a voi funziona @canva questa mattina? Perché io non riesco a fare il download dei miei progetti da ormai due ore. #CanvaDown - Manueldep : Ma solo a me #canvadown? Da mezz’ora non scarica le immagini. @canva @downdetector - mimmasworld : Ho appena scoperto che il formato curriculum che ho, viene detestato dai recruiter. Bene, ma non benissimo ?? Passerò il pomeriggio su Canva - juicymiku : @facciouncasino Ti hanno già risposto tutti così, però si Canva è top se non hai dei requisiti di stile e forma da rispettare -

Ultime Notizie dalla rete : Canva non Canva non funziona il 6 ottobre, ci sono problemi di download OptiMagazine