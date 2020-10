Britney su Instagram: “Come sono davvero. Ci vuole coraggio a mostrarsi” (Di martedì 6 ottobre 2020) Britney Spears sta lavorando molto su se stessa e portando avanti un lavoro di accettazione e autostima, per poter tornare un giorno sul palco, ad esibirsi, più forte psicologicamente di prima. Mentre continua la battaglia legale per la sua tutela e il controllo del suo patrimonio, il padre da una parte, la madre dall’altra, i fan sul piede di guerra e lei nel mezzo, la pop star, grazie anche all’amore e al supporto del fidanzato Sam Asghari sta mettendo ordine e priorità nella sua vita. Britney si racconta spesso sui social, senza pudori e con molta onestà, raccontando la sua vita quotidiana fatta oggi di cose semplici, come cucinare, lavorare in giardino e anche e soprattutto ballar,e che resta la sua passione principale. Nei giorni scorsi Brit ha postato sul suo account Instagram alcune ... Leggi su dilei (Di martedì 6 ottobre 2020)Spears sta lavorando molto su se stessa e portando avanti un lavoro di accettazione e autostima, per poter tornare un giorno sul palco, ad esibirsi, più forte psicologicamente di prima. Mentre continua la battaglia legale per la sua tutela e il controllo del suo patrimonio, il padre da una parte, la madre dall’altra, i fan sul piede di guerra e lei nel mezzo, la pop star, grazie anche all’amore e al supporto del fidanzato Sam Asghari sta mettendo ordine e priorità nella sua vita.si racconta spesso sui social, senza pudori e con molta onestà, raccontando la sua vita quotidiana fatta oggi di cose semplici, come cucinare, lavorare in giardino e anche e soprattutto ballar,e che resta la sua passione principale. Nei giorni scorsi Brit ha postato sul suo accountalcune ...

magicsound__ : Mi rattrista vedere Britney Spears in quelle condizioni. Si percepisce dal suo profilo Instagram che non sta bene e… - ninetiesbish : Lo staff di Stefania Orlando che mette le canzoni di Britney Spears su Instagram. Amore io ti porto in finale e t… - __Towanda : Forse l’instagram di Britney non lo cura lei, ma l’incompetente e fuori tempo padre, per questo è così cringe. - carlocremona : ?? Stamattina mi sono svegliata #Britney - carlocremona : Stamattina mi sono svegliata #Britney -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Instagram Britney su Instagram: “Come sono davvero. Ci vuole coraggio a mostrarsi” DiLei Britney Spears irriconoscibile, fan preoccupati: “Cosa ti è successo?”

Britney Spears ha da poco pubblicato una foto in cui sembra essere davvero irriconoscibile rispetto al passato: cosa le è successo?

Britney Spears: "Ecco come sono nella realtà di tutti i giorni"

Niente trucco, gli occhiali, i capelli sciolti sulle spalle e un look casalingo con una camicia a quadretti. Britney Spears si mostra al naturale in una serie di scatti condivisi sui social: "Instagra ...

Britney Spears ha da poco pubblicato una foto in cui sembra essere davvero irriconoscibile rispetto al passato: cosa le è successo?Niente trucco, gli occhiali, i capelli sciolti sulle spalle e un look casalingo con una camicia a quadretti. Britney Spears si mostra al naturale in una serie di scatti condivisi sui social: "Instagra ...